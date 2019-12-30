محمد رمضان يشعل حفله بالمغرب.. هبط إلى المسرح وارتدى الأجنحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل النجم المصري محمد رمضان، حفله الغنائي الأول الذي أحياه في المغرب وسط حضور جماهيري ضخم؛ إذ ظهر "عاريا" على المسرح ولكنه ارتدى أجنحة ذهبية اللون على ظهره؛ ما لفت الأنظار إليه بشدة، حيث قام بالرقص مستخدما تلك الأجنحة وحرص على نشر مقطع فيديو لهذه الأغنية عبر "الاستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام".

وهبط محمد رمضان إلى المسرح بـ"الباراشوت" مرتديا "خوذة" على رأسه وسط تصفيق حار وهتافات من جانب جمهوره ترحيبا به حيث أدى أغنيته الشهيرة "نمبر وان".

وتألق محمد رمضان؛ إذ قدم في الحفل العديد من أغانيه الشهيرة ومنها: "الملك، السلطان، مافيا، Money، إنساي، زلزال" وغيرها من الأغاني، كما قدم التحية لملك المغرب وشعبه قائلا: "عاش المغرب ملكا وشعبا".

وظهر محمد رمضان بالعديد من الإطلالات كما تعود منه جمهوره في حفلاته التي أحياها خلال العام 2019، واعتمد على تقديم عنصري الإبهار والاستعراض المسرحي خلال الحفل.

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وأدلى محمد رمضان بتصريحات تلفزيونية على هامش حفله بالمغرب، معلنا عن حفل غنائي يتم التحضير له حاليا برفقة النجم المغربي سعد لمجرد، في دولة أوروبية خلاف الحفل الذي سيجمعهما يوم الـ 10 من يناير في مركز التجارة العالمي بدبي.

وأوضح محمد رمضان أنه يستعد لإطلاق أغنية جديدة مطلع العام 2020 من إخراج محمد سامي وستحمل عنوان "بوم بوم"، مؤكدا أنه يتجهز لمشروع فني مع مخرج مغربي كبير سيقوم بإخراج الفيديو الموسيقي المقبل له.

ومن المعروف أن علاقة محمد رمضان وسعد لمجرد أثمرت في الفترة الماضية عن إطلاق فيديو كليب أغنية يحمل عنوان "إنساي"، ووصل عدد مشاهدات الأغنية على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى حوالي 200 مليون مشاهدة منذ يوليو الماضي.

يُذكر أن محمد رمضان أحيا حفلا غنائيا بالسعودية في نوفمبر الماضي ضمن حفلات موسم الرياض الذي شهدته المملكة طوال الأشهر الماضية، وسط حضور جماهيري ضخم قدم لهم عددا من أغانيه وسط إشادة واسعة بعدما حقق الحفل نجاحا كبيرا.