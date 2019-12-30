عاصي الحلاني يروج لأولى حلقات "ذا فويس كيدز" بمقلب.. وحماقي يعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد برنامج The Voice Kids لانطلاقة قوية هذا الموسم، وبدا ذلك من خلال حملة الترويج الضخمة التي قادها النجوم المشاركون في لجنة التحكيم.

لم يكتف نجوم التحكيم بنشر صورهم معلنين عن بدء موعد البرنامج، بل شوقوا الجمهور لمقالب ليخمنوا من سيسقط في الفخ.

ونشر الفنان اللبناني عاصى الحلاني، عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالفنان المصري محمد حماقي من كواليس تحضيرات البرنامج، ظهر فيه وهو يحمل هاتفا ويعرض شيئا معينا لحماقي دون إظهار الصوت وعلق قائلا: "أكيد في شي مقلب على مين؟ لكن انتظرونا بتعرفوا السبت 4 يناير 2020 الحلقة الأولى من برنامج The Voice Kids".

من جهته تفاعل الفنان المصري حماقي مع الموقف، وعلق على الفيديو الذي نشره عاصي قائلا: "أقول أنا؟"، كما تفاعل الجمهور وأكدوا أنهم ينتظرون البرنامج بكل شغف واختاروا بين من سقط في المقلب.

وتبدأ قناة MBC1، عرض حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، مساء يوم السبت الموافق الـ 4 من يناير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "The Voice Kids"، على موقع "فيسبوك"، فيديو لمقدمة البرنامج ناردين فرج، قالت فيه: "أصوات رائعة هتشوفوها في الموسم الثالث من ذا فويس كيدز ولازم تتابعونا".

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يذكر أن كلا من عاصى وحماقي كانا نشرا صورا لهما عبر حسابيهما على إنستغرام، وطالبا الجمهور بأن ينتظرهما مع أجمل الأصوات في الموعد المذكور.

وتتكون لجنة تحكيم الموسم الثالث لاكتشاف الأطفال الموهوبين من الفنان عاصي الحلاني، الفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

وينطلق البرنامج تحت عنوان حلقات تجارب الأداء، والتي تكون ممتدة لأكثر من حلقة ويظهر فيها النجوم بالإطلالة نفسها، ويتم فيها اختيار المتسابقين.

وشهدت لجنة تحكيم هذا العام حلول الفنان عاصي الحلاني، بديلا من الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان محمد حماقي، بديلا من الفنان تامر حسني، بعد اعتذار النجمين عن المشاركة في البرنامج.

يذكر أن المتسابق المغربي حمزة الأبيض، هو حامل لقب الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids، وكان من ضمن فريق الفنان العراقي كاظم الساهر، وسبقته لين حايك، بلقب الموسم الأول وهي من فريق كاظم أيضا.