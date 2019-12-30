شكرا لقرائتكم شاهد سيرين عبدالنور تستغيث: "بنغرق يا ناس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أمس الخميس، استغاثة من خلال صفحتها على "تويتر" بسبب غرق الشوارع جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة التي يشهدها لبنان، منذ الثلاثاء الماضي.

ونشرت سيرين عبدالنور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، يوضح الأوضاع في شوارع بيروت وغرقها في الأمطار وتوقف حركة المرور.

وقالت الفنانة اللبنانية في الفيديو: "هيك إحنا بنغرق في لبنان كل ما تشتي الدنيا.. هيك بنغرق يا ناس.. الله يستر"، ثم كتبت معلقة على الفيديو: "وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي".

يشار إلى أن لبنان يتعرض منذ الثلاثاء لعاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.