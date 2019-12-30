"الوزيري" ينفي زواجه السرّي من هيفاء وهبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري ما يتردد عن شائعات زواجه السرّي منها لأول مرة بطريقةٍ صريحة ومباشرة. وذلك في ردّه على أسئلة متابعيه عبر "انستغرام" حول سبب عدم إعلانه الزواج من الفنانة اللبنانية. وهو ما نفاه كاتباً: "عشان مش حقيقي"!

وفيما سُئلَ إن كان سيُقدّم دويتو غنائي معها، أجاب: "يا راجل أنا فين وهيّ فين"!

Advertisements

يشار إلى أن وهبي كانت قد نفت هذه الشائعات التي تم تداولها بشأن زواجها السرّي من وزيري في 28 مارس من العام الجاري عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، مؤكدة أنها ستكشف أخبارها السعيدة للجمهور فور حدوثها.

علماً أنها تُطل حالياً بالشعر الأشقر بعدما صورت فيلم أشباح أوروبا التي تستمر بحملته الترويجية تباعاً عبر الصور والفيديوهات.