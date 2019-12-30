"الوزيري" ينفي زواجه السرّي من هيفاء وهبي

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري ما يتردد عن شائعات زواجه السرّي منها لأول مرة بطريقةٍ صريحة ومباشرة. وذلك في ردّه على أسئلة متابعيه عبر "انستغرام" حول سبب عدم إعلانه الزواج من الفنانة اللبنانية. وهو ما نفاه كاتباً: "عشان مش حقيقي"!
وفيما سُئلَ إن كان سيُقدّم دويتو غنائي معها، أجاب: "يا راجل أنا فين وهيّ فين"!
يشار إلى أن وهبي كانت قد نفت هذه الشائعات التي تم تداولها بشأن زواجها السرّي من وزيري في 28 مارس من العام الجاري عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، مؤكدة أنها ستكشف أخبارها السعيدة للجمهور فور حدوثها.
علماً أنها تُطل حالياً بالشعر الأشقر بعدما صورت فيلم أشباح أوروبا التي تستمر بحملته الترويجية تباعاً عبر الصور والفيديوهات.
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