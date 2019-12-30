سيرين عبد النور تكشف وجهها بسنّ الشيخوخة!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة سيرين عبد النور متابعي حسابها الخاص على "إنستغرام" بإطلالة الشيخوخة. فقامت بنشر صورة مركبة على أحد تطبيقات تغيير العمر التي تبدّل ملامح الوجه بطريقةٍ تحفظ سماته إلى حدٍ يمكن التعرّف به على الشخصية نفسها.
وفيما بدت كسيدة مسنة جداً، خاطبت الجمهور كاتبة بالعامية اللبنانية: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".
لكن إطلالة الشيخوخة لم تدم طويلاً، حيث عادت وأطلت بشكلٍ جديد، حيث اختارت الشعر القصير الكاريه بالصور وفيديو استعرضت فيه لقطات حية لإطلالتها وبينها مشاهد ظهرت فيها ضاحكة، وعلقت: "
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