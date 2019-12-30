شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تخوض تجربة مسلسلات الـ 8 حلقات فى "dox".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة مى سليم على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.



جلسات عمل المسلسل

وصورت مى سليم مشاهد الحلقة الأولى من العمل الذى تظهر فيه بلوك جديد ومختلف حيث يتضمن العمل عدد مشاهد الأكشن والمطاردات بالسيارات وهو ما جعلها تمارس التمارين الرياضية قبل بدء التصوير، لاسيما وأن مى تقدم هذه النوعية من المشاهد للمرة الأولى فى مشوارها الفنى.



مى سليم بلوك جديد فى المسلسل

وفى سياق متصل عقدت مى سليم لقاءات مع أكثر من ملحن خلال الأيام الماضية لاختيار أغنية جديدة وتسجيلها لطرحها فى احتفالات الفلانتين خلال شهر فبراير المقبل، إضافة إلى اختيار أغنية أخرى لطرحها فى الصيف المقبل، حيث قررت مى تقديم أغانى سينجل كل فترة للحافظ على التواجد بدلاً من الألبومات التى تستغرق وقتاً طويلاً بعدما قدمت آخر ألبوماتها بعنوان "ولا كلمة" قبل عامين.

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مى سليم مع المخرج الخبيرى

ويعرض لمى سليم حالياً مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، على قناة ON E، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



مى سليم



مى سليم فى الكواليس