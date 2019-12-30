شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الدرس المستفاد من الفنانة لقاء الخميسي قبل ساعات من انتهاء 2019.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة لقاء الخميسى، أنها تعرضت للعديد من المواقف الجيدة والسلبية التى مرت عليها خلال عام 2019، متمنية أن يكون 2020 عاما مليئا بالأمل والمحبة والتسامح والخير، معتبرة أن الدرس المستفاد من العام الماضى، هو أن الأمل والمحبة والرضا والتسامح "أجمل بكتير من أى إحساس مؤلم".



لقاء الخميسى

وقالت لقاء: "صباح جميل، النهاردة آخر يوم فى 2019، كان فيها أيّام خير ومحبة وراحة وسعادة وحلم، وكمان كان فيها وجع وألم وعدم رضا".

وأضافت لقاء: "الدرس المستفاد هو أن الأمل والمحبة والرضا والتسامح أجمل بكتير من أى إحساس مؤلم، إن شاء الله 2020 يبقى كلها أمل ومحبة وتسامح وخيروفضل"، مختتمة رسالتها لجمهورها، قائلة "بحبكم".

وكانت لقاء الخميسى، تعرضت للتنمر خلال الفترة الماضية، كأى شخصية عامة، خاصة مع حرصها الشديد على التواجد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، وردت لقاء على التنمر الذى تتعرض له، وعلقت: "أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللى بتحبنى زى ما انا.. وجمهورى المهذب المحترم اللى مقدرنى زى ما انا، ولو أحيانا اختلف معايا فى الرأى لا يفسد فى الود قضية بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتى هى بيتى اللى فاتحاه لحبايبى وصحابى اللى بيحبونى زى ما أنا وأنا بأحبهم.. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللى مالهومش لا شغل ولا مشغلة غيرإهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أى احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين فى شىء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية فى الإهانات والتنمروالألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".

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