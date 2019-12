شكرا لقرائتكم خبر عن هايلي ستاينفيلد تثير ضجة بتاريخ "1-1".. جمهورها يتوقع إطلاق أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية هايلي ستاينفيلد الكثير من الجدل بين محبيها ومعجبيها الذين ينتظرون أن تطلق أي عمل فني جديد، فقد فاجأت المغنية والممثلة البالغة من العمر ( 23 عاما ) مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و أعلنت عن تاريخ غامض وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أنه موعد لإطلاق كليب جديد كخطوة للاحتفال بالعام الجديد .

نشرت هايلي علي صفحتها بـ " إنستجرام " والتي تضم أكثر من 12.6 مليون شخص صورة لها وكتبت بجانبها " 1-1" ، و حصدت هذه الصورة أكثر من 611 ألف likes خلال 11 ساعة فقط ، وما آثار الجدل أن هايلي غيرت صورة البروفايل الخاصة بها ووضعت الصورة الجديدة التي توقع البعض أنها ستكون الصورة الرسمية للعمل الفني الجديد الذي ستفاجئ به العالم في بداية العام الجديد 2020 .

ثم نشرت هايلي ستاينفيلد علي صفحتها صورة اخري بها كلمة " wrong direction " و كتبت عليها نفس التاريخ، وحققت الصورة أكثر من 208 ألف likes خلال 6 ساعات فقط .

يذكرأن النجمة العالمية هايلي ستاينفيلد بدأت حياتها المهنية في 2007 من خلال المسلسل التليفزيوني " Back to You " الذي حقق نجاح كبير، ثم قدمت عدد كبيرمن الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : " The Homesman " و " Barely Lethal " و " Ten Thousand Saints " و " Barely Lethal " و " Term Life " و " Bumblebee " و " The Edge of Seventeen "، وغيرهم الكثيرين .



بوست هايلي