شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يكشف عن أكثر لحظاته السعيدة فى 2019 ونجومه المفضلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم العالمى جان كلود فان دام، أن لقاءه بالنجوم العالميين جاكى شان وشاروخان، أكثر اللحظات السعيدة التى مر بها فى عام 2019، وكان خلال تكريمهم فى منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أكتوبر الماضى تقديرا لأعمالهم الفنية.

النجم العالمى فان دام، نشر صورته بصحبة كلا من النجوم جاكى شان وشاروخان، وعلق" كانت إحدى اللحظات السعيدة التى مررت بها في عام 2019 خلال فترة، حيث تقابلت مع اثنين من كبار نجومي العالميين المفضلين لى على الإطلاق أصدقائي الأعزاء.. جاكي شان وشاروخان.. أتمنى لكم جميعاً عام 2020 سعيداً"، كما توجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية.





وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من النجوم في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم "الهندي شاروخان، وجاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، ويسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، وسعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام".