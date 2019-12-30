شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وزوجته لأول مرة فى its show time على cbc غداً.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي القائمون علي برنامج it show time المذاع عبر قناة cbc من تسجيل حلقة خاصة لبثها ليلة رأس السنة، غداً الثلاثاء فى تمام الثامنة مساء، حيث يحل فيها النجم أحمد السقا ضيفاً على البرنامج، ويتم تقديمها بشكل مختلف حيث يظهر لأول السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير مقدمة البرنامج بصحبة المذيعة دينا حويدق، ويكشف السقا خلال الحلقة العديد التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة فى الحلقة.

وفي أحد فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلي ضيفه بجانب زوجها الفنان أحمد السقا وتحاورهم المذيعة دينا حويدق التى تكشف العديد من كواليس وأسرار حياتهم فى المنزل وعلاقتهما التى بدأت قبل 20 عاماً وزواجهما وإنجابهما الثلاثة ياسمين ونادية وحمزة.

يشار إلى برنامج its show time يعرض علي قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة وتقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوي ترفيهي مميز ومختلف.



احمد السقا وزوجته مها الصغير والمذيعة دينا حويدق

وفى سياق آخر قارب أحمد السقا على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته منى زكى، وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لطرحه بدور العرض السينمائية

Advertisements

وكان آخر أعمال أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى، جلال الزكى وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.



حمد السقا فى برنامج its show time



احمد السقا فى الحلقة



احمد السقا