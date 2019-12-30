شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف المطر مع نجوم زمان.. حبيبة حسن يوسف زاغت بسبب والده والبالطو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للشتاء حكايات وذكريات كثيرة فى أذهاننا جميعا، وكان للبرد مواقف وطرائف عديدة مع نجوم الزمن الجميل بعضها مضحك وبعضها يحوى الكثير من المفارقات أو الحوادث الغريبة والغير متوقعة.

وخلال أشهر الشتاء اعتادت مجلة الكواكب فى الخمسينات والستينات أن تسأل نجوم الزمن الجميل عن أحوالهم وذكرياتهم وحكاياتهم مع برد الشتاء، ونشرت المجلة فى عدد من أعدادها الصادرة فى شتاء عام 1961 موضوعاً تحت عنوان " كيوبيد تحت المطر" تحدث خلاله عدد من نجوم الزمن الجميل عن ذكرياتهم وطرائفهم وغرامياتهم مع البرد وأمطار الشتاء .

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان حسن يوسف، الذى حكى أنه فى بداية شبابه وصله خطاب من فتاة تعرف عليها وأعجب بها تحدد له موعداً للقاء فى كازينو على النيل، وفى هذا الموعد ارتدى أفضل ما لديه من ملابس.

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وتابع: "رفضت نصيحة والدى بارتداء البالطو حيث كانت السماء تنذر بسقوط امطار غزيرة، لأننى فضلت أن أبدو أمام فتاتى رياضياً أنيقاً"

وأضاف: "تقابلنا وبعد دقائق انهمرالمطر غزيراً فوق رؤوسنا، ورغم ذلك لم نعبأ به، وفوجئت بأبى أمامى يضحك قائلاً: هى دى الشركة السينمائية اللى جاى تقابل مديرها؟، وكاد يغمى على الفتاة وهى ترى والدى وانتفضت وزاغت كأنها فص ملح وذاب"

وقال حسن يوسف أن هذا الموقف انتهى بأن قدم له والده البالطو ليرتديه، وعرف فيما بعد أن الخطاب الذى أرسلته إليه الفتاة وقع فى يد أبيه فعرف منه تفاصيل الموعد الغرامى ، وبعد هذا الموقف اختفت الفتاة ولم يرها حسن يوسف للأبد.