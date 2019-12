شكرا لقرائتكم خبر عن The Irishman أبرزها.. باراك أوباما يكشف عن قائمة أفلامه المفضلة فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على أعداد بعض القوائم مع نهاية كل عام، عن أفضل الكتب التي قرأها، والأفلام والمسلسلات التي شاهدها ومشاركتها مع متابعيه عبر صفحاته المختلفة، والتي ينصح من خلالها متابعيه بمشاهدة وقراءة تلك القوائم.

ونشر الرئيس الأمريكي السابق، قائمة جديدة كاملة عن الأفلام التي حازت على إعجابه في عام 2019، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي جاءت كالاتي " الوثائقي American Factory الذي يحظى بتقييم 7.6، والفيلم الموسيقي Amazing Grace الحائز على تقييم 7.5 عبر IMDB، بالإضافة إلى الوثائقي Apollo 11، وفيلم Ash Is Purest White صاحب التقييم 7.0.

وضمت القائمة فيلم Atlantics الذى يحظى بتقييم 6.8، وفيلم Birds of Passage، وفيلم Booksmart، وفيلم الدراما Diane الحائز على تقييم 6.7، وفيلم The Farewell الحائز على تقييم 7.8، وفيلم Ford v Ferrari الحائز على تقييم 8.3 عبر IMDB، و92% عبر موقع rottentomatoes.

كما ضمت القائمة الفيلم الشهير The Irishman بطولة الممثل العالمي آل باتشينو والممثل العالمي روبرت دي نيرو وإخراج مارتن سكورسيزي، والمرشح لجائزة الأوسكار لعام 2019، والحائز على تقييم 8.1، وفيلم Just Mercy الحائز على تقييم 6.0، بالإضافة إلى فيلم The Last Black Man in San Francisco.

واختتم الرئيس الأمريكي قائمته لأفضل الأفلام لعام 2019، بفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story، وفيلم Parasite، وفيلم The Souvenir، وأخيرا فيلم Transit صاحب تقييم 6.9.