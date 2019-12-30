شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تطالب المسئولين إصدار قانون الرفق بالحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الفنانة شيرين رضا، من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، حيث وجهت نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" نداء إلي المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه "

وكانت الفنانة شيرين رضا، قد الشهر الماضى، هجوما حادا على هيئة الطب البيطرى، ثم اعتذرت للهيئة لاحقا بعد هجومها الشديد عليهم وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... ؟

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، كما حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز و نيللى كريم و هند صبرى.