شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة بطلات الجزئين الرابع والخامس من "حكايات بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير أول مشاهد الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، أمس الأحد، حيث يخرج الجزئيين مصطفى أبوسيف، ويشرف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، وينشر ”الخليج 365” أسماء الأربع بطلات الجدد اللاتي تم الاستقرار عليهن من قبل صناع العمل لبطولة الجزئين الرابع والخامس وهن ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال.



بطلات حكايات بنات

الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئين الجديدين من العمل مطلع شهرديسمبر الجارى، ليتم عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.



حكايات بنات

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.



حكايات بنات الجزء الاول

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حكايات بنات الجزء الثالث

يذكر ان ميرنا نور الدين تصور حالياً دورها فى مسلسل "بخط الايد" مع أحمد رزق وإخراج شيرين عادل، وهاجر أحمد تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب وإخراج اسماعيل فاروق، وهند عبد الحليم عرض لها آخر اعمالها مسلسل "زودياك" مع المخرج محمود كامل، أما أسماء جلال فتشارك حالياً كذلك فى مسلسل "بخط الايد" مع أحمد رزق وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.



ميرنا نور الدين



هاجر احمد



هند عبد الحليم