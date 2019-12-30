أحمد السقا ضيف زوجته في its show time

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستضيف الإعلامية مها الصغير، زوجها الفنان أحمد السقا، في حلقة رأس السنة ببرنامجها its show time، المذاع على CBC.

ومن المقرر أن يتحدث السقا خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل المتعلقة بأعماله الفنية، كما ستشاركه زوجته كضيفة في إحدى الفقرات على أن تحاورهما المذيعة دينا حويدق، ليتحدثا عن حياتهما الشخصية.

وروج السقا للحلقة في برومو قصير، وجه رسالته إلى الجمهور قائلًا: " انتظروني ليلة رأس السنة في برنامج شو تايم".

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برنامج its show time يذاع في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء.

ويواصل أحمد السقا تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "العنكبوت"، الفيلم من بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.