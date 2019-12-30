محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأ فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، يوم الأربعاء 25 ديسمبر.
وحقق الفيلم، أمس الأحد، يومه الخامس بدور العرض إيرادًا قُدر بمليون و179 ألفًا و681 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 8 ملايين و794 مليونًا و85 جنيها.
"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".
كانت هذه تفاصيل خبر في 5 أيام.. إيرادات "الفلوس" تقترب من 9 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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