في 5 أيام.. إيرادات "الفلوس" تقترب من 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، يوم الأربعاء 25 ديسمبر.

وحقق الفيلم، أمس الأحد، يومه الخامس بدور العرض إيرادًا قُدر بمليون و179 ألفًا و681 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 8 ملايين و794 مليونًا و85 جنيها.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".