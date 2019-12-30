تراند اليوم : نشرت صورتها عارية تمامًا.. قطيعة بين أحمد الفيشاوي وابنته



يبدو أن العلاقات بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي وابنته، أخذت طريقها للقطيعة بين الطرفين، خاصة بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وتبادل التصريحات الصدامية بينها وبين والدها عن سبب عدم حضورها جنازة جدها.

وما زاد الأمور تعقيدَا قيام "لينا أحمد الفيشاوي" بنشر صورتها شبه عارية تمامًا، إذ ظهرت بنصف جسدها الأعلى دون أي ملابس بينما اكتفت بإسدال شعرها على منطقة الصدر، وهو ما أثار موجة جدل وغضب عارمة.

وكشف حساب "لينا" على "إنستجرام"عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

كما انها تحدثت اكثر من مرة فى فيديو لها عن ازمتها مع والدها فى الفترة الاخيرة التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.

ولينا الفيشاوى لا تزال متواجدة فى بريطانيا حتى الآن وتدرس فى لندن ولم تتمكن من التواجد فى عزاء جدها (فاروق الفيشاوى) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوى) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوى).





