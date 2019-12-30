تراند اليوم : «هرقص».. أول رد فعل لـ«بطلة الفيديو الإباحي» في مصر على حكم حبسها

بعد ساعات من صدور حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة "جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور".تجاهلت الراقصة الشهيرة حكم الحبس موعد حفلها في رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، الذي سترقص فيه، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت جوهرة، عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع Instagram، صورا لها وتذكر جمهورها بحجز تذاكر حفلها، دون الإشارة إلى موقع الحفل أو ذكر أي تفاصيل بشأنه.وكانت النيابة العامة وجهت للراقصة تهما بـ "التحريض على الفسق والفجور"، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.وجاء في التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة "يكاتيرينا أندرييفا" مرتدية بدله رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، وتظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشبابوأضافت التحريات، أنه وإثر التحقيق في الواقعة تبين أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.وألقت قوات شرطة السياحة القبض على الراقصة، حيث أقرت بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت لنيابة قسم الجيزة للتحقيق معها، حيث صرحت بأنها حضرت إلى مصر للسياحة لكنها اتجهت للرقص الشرقي بعد فترة من مكوثها.

جدير بالذكر أن الراقصة "جوهرة" تم تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب زعم أنه زوجها، لكن لم يتم مقاضاتها عليها.

