الفنان القصبي يعود إلى المسرح بعد غياب عدة سنوات.. والكشف عن اسم المسرحية وموعد عرضها

كشف موسم ”شتاء الرياض“ عن عودة الفنان ناصر القصبي، للمسرح مجددًا بعد غياب استمر سنوات.

وقال الحساب الرسمي لموسم ”شتاء الرياض“ عبر موقع ”تويتر“أن الفنان ناصر القصبي سيقوم ببطولة العرض المسرحي ”الذيب في القليب“ ويقام العرض على مدار أسبوعين.”

وأفاد: إن العرض سيكون من أفضل العروض الحديثة ويقام في الفترة من 2 وحتى 18 يناير المقبل”.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الإلكتروني أن العرض سيقام في القاعة الزرقاء على مسرح جامعة الأميرة نورة بطريق المطار في الرياض.

يشار إلى أنه يشارك ناصر القصبي عدد من الفنانين منهم عبدالإله السناني وريماس منصور وزارا البلوشي وحبيب الحبيب وعلي الحميدي وعبدالمجيد الزهيدي ومحسن الشمري وضيف الشرف راشد الشمراني والعرض من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي.