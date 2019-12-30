لفتت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل الأنظار في فيديو جديد لها تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدت فيه وهي تلهو مع صقر وتحمله على رأسها بالصحراء. وظهرت نهى نبيل وهي تمازح صاحب الصقر وتقول له أنها لا تريد أن يقترب الصقر من “إكستنشن الشعر” أو وصلة الشعر الخاصة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهى نبيل تحمل صقرًا فوق رأسها وتحذر مالكه: “لا يقترب من إكستشن الشعر” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.