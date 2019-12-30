شاهد: زينب العسكري تزور الدكتورة خلود في منزلها

نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” وثقت فيه جانب من زيارة الفنانة زينب العسكري لها في منزلها. وظهرت العسكري والدكتورة خلود في الفيديو وهما متحمستان للزيارة حيث عبرت كلاً منهما عن معزتها للأخرى وسعادتهما باللقاء.

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