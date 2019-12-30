إلغاء حفل محمد منير ومصطفى شوقي في رأس السنة.. للتفاصيل

أعلن الفنان مصطفى شوقي، عن إلغاء حفله الغناء الذي كان من المقرر أحيائه غدًا الثلاثاء بمناسبة رأس السنة بمشاركه الكينج محمد منير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر "شوقي" تغريدة إعتذار المطرب محمد منير لجمهوه عن الحفل، ومكتوب بها :"جمهوري

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الغالي الحبيب.. كنت على شوق أن التقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويًا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!".

وأضاف : "ونظرًا لإصابتي بوعكة صحية تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد

في القريب العاجل فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".

فيما علق الفنان مصطفى شوقي على المنشور قائلًا :"ألف سلامة عليك يا كينج و إن شاء الله تقوملنا بألف سلامة.. وبنعتذرعن إلغاء حفل ليلة رأس السنة بفندق تريومف بالقطامية وإن شاء الله نلتقي بحفلات آخرى.. ألف سلامة للفنان الكبير محمد منير و نتمنى له الشفاء العاجل".