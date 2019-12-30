الليلة.. عرض المتفائل على مسرح بيرم التونسي

يقام في الساعة الثامنة مساء، عرض "المتفائل" على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم ٧ يناير يوميًا ماعدا الأربعاء، ومن المقرر أن تتراوح اسعار التذاكر بين ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.
عرض "المتفائل" تدور أحداثه حولشخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامرالكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.
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