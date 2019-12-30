الليلة.. عرض حريم النار على مسرح الطليعة

يقام في الساعة السابعة والنصف مساء، العرض المسرحي "حريم النار"، وذلك على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة يوميا ماعدا الثلاثاء، ومن المقرر أن سعر التذكرة ثلاثون جنيهًا.
العرض عن نص بيت برناردألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.
يذكر ان "حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
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