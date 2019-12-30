الأربعاء.. كايرو تونز يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد الفريق الغنائي "كايرو تونز"، بقيادة أحمد يونس، لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء الأربعاء المقبل، أول يناير، على مسرح الحكمة

الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل

معها الجمهور على خشبة المسرح.

يشار إلى أن أحمد يونس انضم إلى فرقة سيد درويش للموسيقى العربية، التى أسسها الراحل المايسترو الدكتور محمد نوح، كما انضم إلى جمعية أصدقاء ومحبى سيد درويش.