الليلة.. ندوة أفريقيا في عيون المصريين بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة٬ في الرابعة عصر اليوم الإثنين٬ ندوة بعنوان "أفريقيا في عيون المصريين"، يقدمها الدكتور سيد ربيع٬ الباحث في الشأن الأفريقي. ربيع٬ الباحث في الشأن الأفريقي. من المقرر أن تتناول المحاضرة محاور عدة منها أهمية القارة الأفريقية للمصريين، وأهمية مصر للأفارقة، الصورة الذهنية للمصريين تجاه أفريقيا، الصورة الذهنية للأفارقة تجاه مصر، دور القوى الناعمة في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية. أهمية القارة الأفريقية للمصريين، وأهمية مصر للأفارقة، الصورة الذهنية للمصريين تجاه أفريقيا، الصورة الذهنية للأفارقة تجاه مصر، دور القوى الناعمة في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

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