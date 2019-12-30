بعد نجاح "Bella Ciao".. الفن يكشف مفاجأة شيراز الكبيرة

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاح أغنيتها المصوّرة بعنوان "Bella Ciao" باللهجة اللبنانية، علم موقع الخليج 365 أن الفنانة ​شيراز​ اللبنانية ستطرح ديو مع فنانة صوتها جمل ويعتبر من أجمل الأصوات.

وكانت قد تحولت أغنية شيراز Bella Ciao، إلى أغنية خاصة بالثورة اللبنانية وتعرض في التجمعات الثورية في مختلف المناطق.

وأطلت شيراز مؤخراً في برنامج "ما بدا هلقد" الذي تقدمه رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر.

وخاضت شيراز تجربتها التمثيلية الأولى في مسلسل "موت أميرة" بجزئه الأول وما زال الجزء الثاني من العمل لم يعرض.

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