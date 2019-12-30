نفاذ بطاقات حفل معين شريف ونانسي نصر الله وهشام حداد في رأس السنة

ميرنا وليد - بيروت - نفذت بطاقات حفل الفنان اللبناني ​معين شريف​، وذلك قبل أيام من موعده وهو في رأس السنة 31 كانون الأول/ديسمبر.

ويستقبل معين شريف العام الجديد مع محبيه في صالة السفراء بكازينو لبنان، ويشارك معه في الحفل الفنانة اللبنانية نانسي نصر الله والإعلامي اللبناني هشام حداد.

هذا الحفل من تنظيم شركة PGM، التي يرأسها السيد باسكال مغامس، الذي أصرّ على تحدي الظروف الراهنة للإحتفال بعيد رأس السنة، وهو ينظم هذا الحفل الضخم لأنه عودنا دائما على تنظيم أنجح الحفلات.

وستكون ليلة من العمر سيقدم فيها معين شريف ونانسي نصر الله أجمل أغنياتهما الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الأغنيات اللبنانية المحبوبة، كما سيضفي هشام حداد إلى الحفل أجواء مضحكة ومرحة كما عودنا دائماً.

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