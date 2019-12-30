ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني ​رامي عياش​ نجاحاً كبيراً خلال العام 2019 خصوصا بأغنية "قصة حب"، التي كانت من اأشهر الاغاني خلال العام وأكثرها نجاحاً.

وفي حديث خاص لموقع "الفن" مع رامي اطلق امنياته الخاصة للعام 2020، وقال: "اتمنى في العام الجديد ان يولد وطني لبنان من جديد وان لا تطول الازمة لان الناس لم تعد تحتمل الوضع الصعب الذي نعيشه على كل الاصعدة. كما أن هذا الوطن وشعبه يستحقان العيش بكرامة واستقرار وبحبوبة."

وتابع: "على الصعيد العائلي لا اتمنى الا الصحة وراحة البال لي وللجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- بعد نجاحه بالـ2019.. رامي عياش يطلق أمنياته لـ2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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