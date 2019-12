ما هو الفيلم الذي جاء في الصدارة هذا الأسبوع؟

ميرنا وليد - بيروت - تمكن الجزء الجديد من سلسلة أفلام ​حرب النجوم​ Star Wars: The Rise of Skywalker من تصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 72 مليون دولار.

فيلم الحركة والمغامرة Jumanji: The Next Level بقي في المركز الثاني مسجلا 35.3 مليون دولار.

الفيلم الرومانسي الجديد Little Women جاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

وحقق فيلم الرسوم المتحركة Frozen 2 تراجعاً من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

أما فيلم الرسوم المتحركة الجديد Spies in Disguise فجاء في المركز الخامس بإيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.