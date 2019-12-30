ميرنا وليد - بيروت - تقدم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان بطلب في يونيو حزيران ونُشر في 20 ديسمبر كانون الأول، لتسجيل اسم مؤسستهما للأعمال الخيرية، ساسكس رويال، كعلامة تجارية.

الأمر كشفته وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الملكية الفكرية.

طلب العلامة التجارية يغطي مجموعة كبيرة من السلع والخدمات تتنوع بين الكتب والملابس والحملات الخيرية.

وكان هاري وميغان قد انفصلا عن المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية بتأسيس مؤسستهما الخيرية الخاصة هذا العام.

والمؤسسة الملكية للأعمال الخيرية كانت تأسست قبل عشرة أعوام وكان يشاركان الأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وزوجته كيت بها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانفصال عن الامير وليام وزوجته..هاري وميغان ماركل يقومان بهذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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