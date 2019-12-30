تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز مطلقة في مسلسل “ونحب ليه تاني”

تواصل الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد ” ونحب تاني ليه ” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تعقد جلسات عمل مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري للوقوف على التفاصيل الخاصة بالموضوع والشخصية التي تقديمها ياسمين فى العمل

وتظهر ياسمين عبد العزيز في المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعي رومانسي يخص المرأة لتقديمه في الدراما، بعدما خاضت تجربة التشويق في مسلسلها الأخير “لآخر نفس” في شهر رمضان الماضي مبتعدة عن الكوميديا التي اعتادت عليها

الجدير ذكره ان مسلسل “لآخر نفس” آخر أعمال ياسمين عبد العزيز من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغني، عواطف حلمي، مصطفى حشيش