تراند اليوم : شاهد.. “جي بي إس جوجل” بصوت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة

كشفت الفنانة الكوميدية المصرية “بدرية طلبة”، أنها تعمل حاليا على إعداد إصدار من تطبيق التتبع “GPS”، الخاص بجوجل، بصوتها الذي اشتهرت به في أعمال فنية لما يحمله من لكنة مميزة.

ووفق تصريحاتها لبرنامج “مساء دي إم سي”، الأحد، قالت “بدرية” إنه تم لقاء مع مسؤولي جوجل فى مصر، وعرضت الفكرة عليهم، وجارى دراسة تنفيذها.

واستطردت “الناس بقى تختار تشغل مين، إفيهات بدرية طلبة أو الراجل بتاع GPS”، بحسب تعبيرها.

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وأوضحت أنها اتخذت تلك الخطوة بناء على رغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تطبيق خرائط جوجل، أطلق ميزة جديدة تعتمد على تحديد سرعة سير السيارة، وفقا لما نشره موقع “Mobigyaan”.

ويتعين أولا تحميل أحدث إصدار من التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد، عقب ذلك يتم فتح التطبيق والتوجه إلى الإعدادات “Setting”، واختيار إعدادات التنقل “Navigation Settings”، ومن ثم الضغط على إعدادات القيادة “Driving options”.