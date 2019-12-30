تراند اليوم : تعليق صادم من والدة لينا الفيشاوي بعد تداول صورتها العارية

خرجت هند الحناوي – طليقة الفنان أحمد الفيشاوي – عن صمتها وعلقت على صورة ابنتها لينا الفيشاوي التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت “هند” في تصريحات لمواقع مصرية: الذين يهاجمون ابنتي لينا بعد الصورة الأخيرة ما هم إلا مرضى حقيقيون .

وأضافت: ابنتي نشرت صورة لنفسها وهي طفلة .. كيف ترى في الأمر ما يغري .. صورة لطفلة عمرها 8 سنوات تثير كل هذه الضجة؟

وتابعت: على أي حال نحن لن نعود إلى مصر في المستقبل القريب.

وكانت لينا الفيشاوي نشرت صورة لنفسها وهي بعمر الثامنة دون أن ترتدي ملابس بالجزء العلوي.