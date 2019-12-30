شاهدوا.. إليسا بمشروع إنساني إعلامي ووطني بعدد استثنائي مع صحيفة النهار

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية إليسا فيديو على حسابها الشخصي في موقع نشر الصور والفيديوات انستغرام ظهرت فيه وهي توقع عقداً مع صحيفة النهار اللبنانية .

وكتبت ملكة الاحساس تحت الفيديو: “مشروع إنساني إعلامي ووطني بعدد استثنائي مع صحيفة النهار … قريباً “.

وعلى الفور انهالت التعليقات على منشورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث من المتوقع أن تكون المسؤولة عن عددٍ استثنائي من الجريدة.

فيما تستعد النجمة اللبنانية لأحياء حفل في دولة الكويت على صالة المعارض الدولية في الثاني من يناير 2020.