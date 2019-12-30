تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - بعد نشر ” لينا أحمد الفيشاوي ” إبنة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” وطليقته ” هند الحناوي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت بها عارية من الأعلى والتي أثارت جدلا واسعا بين المتابعين ووجهت الانتقادات لوالدها على إنه السبب فيما وصلت إليه إبنته .

كشفت مصادر مقربة من أحمد الفيشاوي إنه قرر مقاطعة إبنته بشكل تام بعد هذا التصرف .. على الرغم من إنه كان يحاول خلال الفترة الماضية أن يذيب التوتر الذي اعترى علاقته بها في الفترة الأخيرة .

وذلك بسبب المشكلات والقضايا الموجودة بينه وبين والدتها هند الحناوي والتي نتج عنها سفرها إلى لندن بصحبة إبنتها والاستقرار هناك حتى الآن .