إعلامية خليجية تثير الجدل حول عودة عزيزة جلال : ” ليتها لم تعد “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - خرجت الإعلامية والشاعرة البحرينية ” بروين حبيب ” بتعليق مثير للجدل حول عودة الفنانة ” عزيزة جلال ” إلى الغناء بعد فترة غياب استمرت لمدة 35 عام .

حيث نشرت بروين حبيب صورة للفنانة عزيزة جلال عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وأرفقتها بتعليق انتقدت فيه الظهور الأخير لعزيزة جلال وأدائها في الحفل الذي أقامته ضمن فعاليات مهرجان ” شتاء طنطورة ” في المملكة العربية السعودية .

فكتبت بروين حبيب في تعليقها قائلة : ” ليتها لم تعد .. أود أن أخبركم أني أحببت عزيزة جلال بقدر حبي لوردة وميادة وطبعا لكل منا ذائقته الفنية .. كنت أسأل نفسي لماذا غابت هذه السيدة ؟ هل الحب يطغى على الموهبة ؟هل العائلة هي السبب ؟ من هو الرجل الذي سيطر على روح هذه السيدة ؟ طرحت على نفسي أسئلة لم أجد لها مبررا ” .

وتابعت : ” كل من يعرفني يعرف حبي للمغرب وإني من أكثر الناس ولعا بهذه البلاد البهية .. لقد كان هاجسي عندما سافرت إليها أن أزور مدينة مكناس ليس فقط لأوابدها وكرومها وإنما أيضا كرمال عيون عزيزة جلال إبنة هذه المدينة التي بقيت ببالي ” .

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وأضافت بروين حبيب : ” وعندما رأيت عزيزة جلال لأول وآخر مرة في حياتي كانت الصدفة أني كنت أقضي عطلتي بمدينة ماربيا الإسبانية .. دخلت لتناول الغداء شوقا لطبق البايلا التي تشتهر به إسبانيا فكانت بنفس المطعم برفقة زوجها وأطفالها .. بقيت شاردة فقط أنظر لهذه السيدة التي ترتدي العباءة السعودية وتتحدث بلهجة أهل الطائف وتحسرت على اعتزالها وبنفس الوقت أحببت أمومتها ” .

وعن ظهورها عزيزة جلال الاخير قالت بروين : ” واليوم انتظرت حفلها ببالغ الانتظار لأتأكد وبكل أسف أن الزمن لايعود وماكان بالأمس لن يكون لنا الآن .. غنت عزيزة ببداية الحفل أغنيتها ” هو الحب لعبة ” .. لامجال للمقارنة بين الحفل الذي أقيم في الثمانينات باستاد القاهرة عندما كانت العزيزة في منتصف عشرينيها .. أول مرة اكتشف أن الصوت أيضا يشيخ بشكل مؤلم وتلك هي النقطة التي توجع أعمارنا ” .