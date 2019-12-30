نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - تطرقت النجمة نانسي عجرم عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أسلوبها في التعامل مع الأشخاص، فنوّهت إلى أن خبرتها في الحياة علّمتها ألاّ تعطي للأشخاص إلا فرصة واحدة.

وكتبت نانسي: “علّمتني الحياة ألاّ أعطي أحداً فرصتين فمن باع مرّة يبيع مرتين..”.

وحظيت تغريدة نانسي عجرم بردود أفعال واسعة من الجمهور، فكانت حديث المتابعين الذين أعادوا بدورهم نشر كلامها.

نفيد بالذكر أنّ نانسي تتّخذ من صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، منبراً تعبر من خلاله عن أفكارها وقناعاتها في المواضيع الإجتماعية والإنسانية وآرائها الصريحة في الأحداث التي تدور في عالمنا.