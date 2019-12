شاهدوا.. أصالة تنهي سنة 2019 وتصالح ميادة الحناوي بـ”كان يا مكان”

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - أحيت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري حفلاً يوم الخميس، في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، حيث استذكرت نصري خلاله غريمتها المطربة السورية ​ميادة الحناوي​، وأبدت رغبتها في مصالحتها، لطي صفحة الماضي و”كان يا ما كان”!

وافتتحت سهرتها بأغنية “كبير الشوق”، تبعتها بأغنية “أشكرهم” فـ”حزن الشوارع” وبعدها أدّت أغنيتها “شموخ عزي”.

وخاطبت أصالة جمهورها، قائلة: “متعودين عليّ بعمل هيك كتير، لأني كتير بنبسط إنه يجتمعوا أكتر من روح وموهوب على مسرح واحد. من أهم الموهوبين والموجودين وأنا كتير بحبه، وبحب صوته، وألحانه، ورح يلحن لي أغاني بالألبوم الخليجي الجاي، رح يكون ألبومي رهيب، أنا هاي أول مرة بقلكم هيك”. وتابعت: “بدي أقدم صديقي وحبيبي الموهوب مطرف المطرف”.

وقالت أصالة “بتعرفوا شو اقترح عليّ مطرف وأنا قلت له نعم على طول… اقترح عليّ أغنية ننهي فيها السنة ونحن متصالحين مع الكل، ميادة الحناوي معلش خلينا نغني لها ونقول لها (how much we love her)”.