شاهد .. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشر أحد الحسابات التي تداول أخبار المشاهير على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا للفنانة المصرية ” نادية لطفي ” في أحدث ظهور لها .

والتي ظهرت بها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر احتفالا بالكريسماس .

وتفاعل المتابعين بشكل كبير على الصورة والذين أشادوا بأن الفنانة نادية لطفي مازالت تحتفظ بجمالها على الرغم من تقدم العمر وتمنوا لها دوام الصحة وطول العمر .

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فجاءت التعليقات مثل : ” ما شاء الله قمر زي ما هي ” و ” ربنا يديها الصحة و طولة العمر ” و ” شكلها متغيرش كتير ” .