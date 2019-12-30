شيرين عبد الوهاب تعلن عن خططها لسنة 2020.. مفاجأة سارة بانتظار جمهورها

متابعة بتجـــــــــرد: أكّدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها ليست فنانة ألبومات، موضحة أنها لا تطرح ألبوماً بشكل سنوي، بل تأخذ وقتها في اختيار الأغنيات لتقدم ما يستحقّ جمهورها سماعه.

وكشفت، في تصريحات لها، عن بعض خططها لسنة 2020، قائلةً إنها تحضرّ لأغنية جديدة ستكون بأهمية أغنية “مشاعر”.

وقالت عبد الوهاب: “ألّف لي الملحن محمد رحيم لحناً أرى أنه سيكون (مشاعر 2)، فأغنية (مشاعر) من الأغنيات العزيزة جداً على قلبي، وأشعر بأن لحن الأغنية الجديدة التي أحضّر لها سيحلّ مكانه”.