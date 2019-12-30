متابعة بتجـــــــــرد: أكّدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها ليست فنانة ألبومات، موضحة أنها لا تطرح ألبوماً بشكل سنوي، بل تأخذ وقتها في اختيار الأغنيات لتقدم ما يستحقّ جمهورها سماعه.
وكشفت، في تصريحات لها، عن بعض خططها لسنة 2020، قائلةً إنها تحضرّ لأغنية جديدة ستكون بأهمية أغنية “مشاعر”.
وقالت عبد الوهاب: “ألّف لي الملحن محمد رحيم لحناً أرى أنه سيكون (مشاعر 2)، فأغنية (مشاعر) من الأغنيات العزيزة جداً على قلبي، وأشعر بأن لحن الأغنية الجديدة التي أحضّر لها سيحلّ مكانه”.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تعلن عن خططها لسنة 2020.. مفاجأة سارة بانتظار جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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