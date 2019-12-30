بوراك أوزجفيت برفقة أردوغان ويرفض الحديث عن ابنه.. لماذا احمرّ خجلاً؟

متابعة بتجـــــــــــرد: حضر النجم التركي بوراك أوزجفيت ومنتج مسلسله “المؤسس عثمان” محمد بوزداغ، حفل تدشين أول سيارة صناعة تركية، والذي حضره الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، وانتشر مقطع فيديو يجمع بين أردوغان وبوراك والتقطت لهما صور عديدة.

والتقت الصحافة بوراك قبل أيام وهو خارج من الدوبلاج وقال إنه يعاني من حساسية في صوته، وعند سؤاله عن مسلسل “مؤسس عثمان” والمَشاهد التي يصوّرها ليلاً، وإن كان يأخذ احتياطاته حتى لا يصاب بالمرض وتم تذكيره بمشهد السقوط في الوحل، فقال: ” هذا عملنا وأنا معتاد على هذا، وكل شيء يسير جيداً، وفريق العمل جميل”، وأضاف: “لقد أحببنا المشروع ونحاول تقديم ما بوسعنا لإنجاحه”.

أما لدى سؤاله عن ابنه كاران وحصول صورته على أكثر من مليوني علامة إعجاب، فقال إنه جميل جداً، ولكن عندما سئل إن كان كاران تلقى عروضاً ليكون وجهاً إعلانياً وهل سيوافق أن يضعه أمام الكاميرات لتصوير إعلانات، رفض الحديث قائلاً انه ليس من الصحيح الحديث بهذا الأمر.

أما عندما سُئل عن المعايدة التي كتبتها له زوجته فهرية أفجين عبر حسابها في “إنستجرام” بمناسبة عيد ميلاده، ابتسم واحمرّ خجلاً ولم يعلّق.