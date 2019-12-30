غادة عبد الرازق تخوض ماراثون دراما رمضان 2020 بهذا المسلسل

متابعة بتجـــــــــرد: استقرت النجمة المصرية غادة عبد الرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل “سلطانة المعز”. العمل ينتمي إلى الدراما الشعبية ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق الفنانين شريف منير ونسرين امام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم. أما في السينما تستعد غادة لخوض تجربة سينمائية جديدة أمام طارق لطفي والفيلم يحمل اسم “حفلة 9”.

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