متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ورد الخال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام حيث أرفقتها برسالة ختمت من خلالها عام 2019. وقالت الخال في رسالتها: “بآخر ايام هالسنة ، كلمة وحدة بتدور ببالي : الولاء !…..قلة الولاء سبب البلاء (بكل شي : بالدين بالسياسة بالاقتصاد بالمجتمع وبالفن)…”. وأضافت: “ولاءك واولويتك : لربّك، لوطنك، لعيلتك، لأصدقائك ، و لأبناء بلدك..!”. الجدير ذكره أن ورد شاركت في السباق الرمضانيّ من خلال مسلسل “أسود” مع الفنان باسم مغنية والممثلة داليدا خليل حيث لاقت ردود فعل إيجابية حول العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال تختصر عام 2019 : “قلة الولاء هي السبب”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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