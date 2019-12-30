عودة الممثل زاك إيفرون الى بلاده بعد إصابته بمرض

أصيب الممثل الأميركي زاك إيفرون بعدوى بكتيرية، ربما كانت التيفود، أثناء تصويره مسلسلاً تلفزيونيًا واقعيًا في بابوا غينيا الجديدة بعنوان Killing Zac Efron أي “قتل زاك إيفرون”.

وغرّد “إيفرون” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر معلناً عودته الى بلاده لقضاء الأعياد مع أصدقائه وأسرته“. وأرفق “إيفرون” مع التغريدة صورة له مع أسر في بابوا غينيا الجديدة.

Advertisements

وتابع في تغريدته ”ممتن جدا لكل من تواصل معي. أصبت بمرض في بابوا غينيا الجديدة ولكن تعافيت بسرعة وقضيت ثلاثة أسابيع رائعة في بابوا غينيا الجديدة”.

وبحسب رويترز فقد كشف الطبيب في جماعة الإنقاذ الطبية “جلين مكاي” لصحيفة ديلي تلجراف إنه لا يمكنه مناقشة معلومات سرية تخص مريض ولكن بوسعه تأكيد ”أن جماعة الإنقاذ الطبية نقلت مواطنا أميركيا في الثلاثينات من العمر من بابوا غينيا الجديدة إلى برزبين في الآونة الاخيرة من أجل رعايته طبيا“.وذكرت الصحيفة أن الأطباء سمحوا لإيفرون بالعودة إلى لوس أنجليس لبلاده عشية عيد الميلاد.

نذكر أن حمى التيفود تؤدي بحياة ما بين 216 ألف شخص و600 ألف شخص سنويًا في كل أنحاءالعالم وتنقل عن طريق الطعام والماء الملوث.