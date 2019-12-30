نجوى كرم: هذا ما أتمناه في تجربة “ذا فويس سينيور”

أعلنت مجموعة “ام بي سي” عن بدء تحضيراتها للموسم الأول من برنامج “ذا فويس سينيور” حيث تضم اللجنة كل من النجوم نجوى كرم، سميرة سعيد، هاني شاكر وملحم زين.

نجوى تحدثت عن هذه التجربة في لقاء مع “اي تي بالعربي” وقالت “أتمنى أن أكون على قدر من هذه المسؤولية لأنها كبيرة جداً“.

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وحول تقييمها للمشتركين الذين هم فوق الـ 60 عاماً خاصة ان البعض منهم يملك خبرة، فكم ستكون دقيقة في هذا الموضوع؟ أكدت نجوى ان الناس اصبحوا يملكون المعرفة الكافية خاصة اننا شعب ذواق يعرف كيف يختار اضافة الى ان الشيء الجميل يدل على نفسه ولا يحتاج الى لجنة.

ورداً على سؤال حول اجتماعها مع باقي أعضاء لجنة؟ أشارت نجوى “طبعًا رائع لأن علاقة مودة واحترام تربطها باللجنة”.

نذكر أن برنامج “ذا فويس سينيور” من المتوقع عرضه قبل رمضان 2020 أي بعد الانتهاء من عرض “ذا فويس كيدز” الذي سينطلق يوم السبت المقبل في الرابع من كانون الثاني/يناير.