مشاهير أنهوا ارتباطهم بفضائح في 2019! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهد 2019 العديد من الأزمات والصراعات بين النجوم وخاصة المتزوجين منهم، وصفها البعض بفضائح الفنانين هذا العام نظرًا للاتهامات والصراعات القضائية والتصريحات المتبادلة والخيانة وما شابه التي وقعت بينهم.

فبعد زواج دام 18 شهرًا، قرر الثنائي المصري سمية الخشاب وأحمد سعد الانفصال في شهر آذار الماضي، لكن الأمر لم يقف إلى هنا، فقد دخل النجمان في خلافات وتشهير وكشف لأسرار علاقتهما الزوجية، وإطلاق التصريحات الإعلامية المتبادلة، وتبادلا الاتهامات حتى أصبحا حديث الجمهور ومواقع التواصل في ذلك الوقت.

كما انفصل جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن زوجته ماكينزي بيزوس في 4 أبريل 2019 بعد 25 عامًا من الزواج، ويعد طلاقهما هو الأغلى عالميًا، حيث حصلت ماكينزي على 36 مليار دولار من ثروته بعد التسوية بينهما، وذكرت مجلة "ذا ناشونال إنكوايرر" الأمريكية، أن الرئيس التنفيذي لـ "أمازون" كان يخون زوجته، ويسافر مع عشيقته سرًا إلى وجهات على متن طائرة خاصة تبلغ تكلفتها 65 مليون دولار.

في المقابل؛ فاجأت الممثلة السورية رنا الأبيض الجمهور بتقديمها التهنئة لزوجها وائل دباس بعد عقد خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني سرًا تدعى شيرين العقاد، فكشفت الأمر للإعلام، ثم نشرت الوثائق التي تبين أنها طلبت الخلع من زوجها بعدما كشفت سرّه.

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وتعاطف الجمهور بشكل واسع مع رنا الأبيض خاصة وأنها متزوجة من وائل الدباس منذ حوالي 13 عامًا بدون أن ترزق منه بأطفال لأسباب صحية تتعلق بزوجها، والجدير ذكره أن الأبيض لديها طفل اسمه "يوشع"، من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.

أما بالنسبة للثنائي المصري المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي فقد دخلا في صراع قضائي محتدم بعد أن انهيا خطبتهما، حيث تبين أن الشرنوبي تعاقد مع شركة خطيبته على عقد احتكار لأعماله الفنية لمدة 10 أعوام، وليس له الحق التعاقد على أي عمل فني آخر إلا من خلال الشركة المنتجة، الأمر الذي يجعل الشرنوبي في مأزق، حيث أن التعاقد بة شرط جزائي 600.000 ألف دولار، فكيف يستطيع الشرنوبي أن يسدد الشرط الجزائي وهو لم يمتلك هذا المبلغ، ومن هنا تطورت الخلافات بين الثنائي.

ومن بين القضايا التي اندرجت تحت إطار فضائح المشاهير في 2019، زواج ملك ماليزيا السابق، السلطان محمد الخامس من ملكة الجمال الروسية ريهانا أوكسانا فويفودينا، ثم انفصلا بعد ذلك وبدأت الخلافات تتصاعد بينهما خاصة بعد انجاب طفلهما الأول الذي شكك فيه السلطان بنسبه.