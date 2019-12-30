شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترأس تحرير عدد خاص جدا من جريدة النهار اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت المطربة اللبنانية إليسا، تجربة صحفية بالتعاون مع جريدة النهار اللبنانية، وذلك فى عدد خاص للجريدة، حيث تولت ملكة الإحساس رئاسة تحريرعدد خاص من جريدة النهاراللبنانية، ويشمل هذا العدد مجموعة من القصص الملهمة والتجارب فى حياة إليسا، حسبما ذكر الصحفى جورج موسى من جريدة النهار.



إليسا تترأس تحرير جريدة النهار اللبنانية

وتطلق جريدة النهاربالتعاون مع ملكة الاحساس إليسا عددها الخاص برئاسة تحريرالنجمة التى شكلت خلال مسيرتها الفنية أيقونة ملهمة لجيل كامل من الشباب وسخرت تجاربها الشخصية والإنسانية خدمة للمجتمع، فكانت النجمة الأكثر تأثيرًا وتغييرًا لعدد من القضايا لعل أبرزها وضع تجربة مرضها أمام العامة لتكسر حاجز الصمت والخوف، وذلك وفقًا لما نقلته الصحف اللبنانية.

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نشرت إليسا، مقطع فيديو خلال زيارتها لمقر جريدة النهار اللبنانية، والتى تسلمت خلالها أوراق العدد الخاص برئاسة تحريرها، حيث تستعد النجمة اللبنانية لإطلاق عدد إنسانى بالتعاون مع جريدة النهار، وتعيش إليسا مع جريدة النهار تجربة إنسانية واجتماعية تفاعلية فى هذا العدد، وفى تعليقها في الفيديو، قالت إليسا "تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريبًا مع النهار، والأمانة وصلت".



إليسا تتسلم عدد جريدة النهار اللبنانية برئاسة تحريرها

وسبق أن علقت إليسا على الفيديو الذى نشرته عبر تويتر: "مشروع إنسانى إعلامى ووطنى بعدد استثنائى مع صحيفة النهار.. قريبًا"، وكانت أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، مطلع شهر ديسمبر الجارى، عن تعاونها مع جريدة النهار اللبنانية، فى عدد خاص للجريدة الفترة المقبلة، وكتبت على صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام": "كل واحد عنده قصة وناطرين نقرأ عنها بعدد خاص من النهار، ابعتو قصصكن لنتشارك سوا ونكون كلنا عم نشارك بالعدد ونعيد الأمل من خلال تجارب بعض".



إليسا تخوض تجربة صحفية مع جريدة النهار اللبنانية