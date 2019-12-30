شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينشر صورة أمام محل " هارودز ": عمر أفندى بتاع لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى النجم محمد إمام، إجازة الكريسماس فى لندن، و يستمتع بأجواء رأس السنة، وشارك إمام جمهوره بصورة من أمام محل هارودز، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا:" من قدام عمر أفندى بتاع لندن"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه، وخصوصا أن تعليقات إمام تتميز بالحس الفكاهى.



محمد إمام

وينتظرمحمد إمام طرح فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائية، بصحبة عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس، وفى رسالة سابقة لجمهوره، كشف "إمام" عن استعداداته القادمة بعد الانتهاء من فيلمه وانتظارعرضه، وكتب فى منشور عبر حساب على إنستجرام، قبل أيام، "نستعد بقى للى بعده، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللى جاى ملوش زى".

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأحداثه فى إطارالأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.

Advertisements

ويذكر أيضًا، أن النجم محمد إمام، كان قد استعاد، اليوم الثلاثاء، ذكريات تصوير مسلسل " هوجان"، مشيرا إلى أنها أحلى أيام وأجمل كواليس، وشارك إمام جمهوره بفيديو من كواليس التصويرعبر حسابه على تويتر، وكتب: "كانت من ألطف الكواليس".

ومسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".