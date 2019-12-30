شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحتفل مع جمهوره بسنة جديدة ويوجه رسالة لـ2019..سلام وكفاية مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب رامى جمال، باقتراب العام الجديدة بتوجيه رسالة أخيرة للعام المنقضي 2019 بصورة ساخرة، من خلال نشره تغريدة جديدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مساء الاحد، وكتب قائلا: " تقول ايه ل ٢٠١٩ سلام بقي كفايه مفاجآت كده.. اللهم لك الحمد علي كل ما مضي.. اللهم أنا في حولك وقوتك في كل ما هو آت"، وشهد العام الحالى إعلان المطرب الشاب إصابته بمرض البهاق ولكنه لاقي دعم كبير من زملاؤه فى الوسط الفنى والجمهور أيضا.

وخلال العام الجديد، يتعاون الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر فى أغنية بألبوم رامى جمال الجديد، من ألحان ياسر نور، ومن المقرر أن يتم طرحها مطلع العام الجديد، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها أيمن بهجت قمرمع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "فوق" من ألحان مدين، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام.



رسالة رامى جمال فى نهاية 2019

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادرعبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

يذكر أن رامي جمال أحيا يوم الجمعة الماضي حفل غنائي بمنطقة التجمع الخامس، بدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة خاصة وأن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بالمرض، وفي الفقرة الثانية فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفله باستدعاء المطرب رامى جمال مرة أخرى بعد احيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما سويا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو.